НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10.30 Фонд «Самрук-Қазына» проводит онлайн пресс-брифинг. Тема: «Предварительные финансовые результаты АО «Самрук-Қазына» за 2021 год».

Спикер: управляющий директор по экономике и финансам - член правления АО «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева. Трансляция будет вестись на официальном Youtube-канале Фонда: https://youtube.com/user/SKazyna .

В 11.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О начале пожароопасного периода в стране».

Спикеры: председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 11.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги известного политолога, журналиста-публициста, общественного деятеля Кенжеболата Жолдыбая «Ғибратты ғұмыр».

В 11.00 в управлении административной полиции ДП столицы состоится пресс-конференция, организованная управлением административной полиции ДП города Нур-Султана. Тема выступления: «В столице будет внедрена система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах».

В 12.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Обеспечение мер по обратной связи с населением в сфере здравоохранения».

Спикеры: директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Лаззат Шоманова, заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Лаура Ахметниязов, заместитель директора департамента организации медицинской помощи (ДОМП) Куляим Биржанова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 15.00 в конференц-зале Дома Дружбы Ассамблеи народа Казахстана состоится заседание медиа-центра на тему: «Открытое информационное пространство: запросы общества и тенденции развития медиасферы».

В 15.00 начнутся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 90-летия выдающегося государственного и общественного деятеля, поэта, писателя и композитора Какимбека Салыкова. Состоится открытие мемориальной доски на доме, где Какимбек Салыков жил в 2002–2013 годы. Адрес: пр. Богенбай Батыра, 36А (угол ул. Желтоксан).

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие персональной юбилейной выставки «Поэзия цвета», посвященной 60-летию Бакытнура Бурдесбекова.

В 17.00 в фойе здания Государственной филармонии им. Еркегали Рахмадиева (ул. Кенесары, 32) состоится открытие выставки памятных фотографий и книг Какимбека Салыкова.

В 19.00 на сцене Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится музыкально-поэтический вечер, приуроченный к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля РК, выдающегося поэта, переводчика и общественного деятеля Какимбека Салыкова.





АЛМАТЫ

В 10.00 в Казахстанском медицинском университете «Высшая школа общественного здравоохранения» состоится круглый стол на тему: «Образование как важный аспект обеспечения качества медицинской помощи».

В круглом столе примут участие представители Министерства здравоохранения РК, руководители управлений общественного здравоохранения г. Алматы и Алматинской области, депутат маслихата г. Алматы, руководители медицинских организаций, руководители вузов.

В 10.00 в НИИ кардиологии и внутренних болезней (ул. Айтеке би, 120) состоится мастер - класс для для врачей гастроэнтерологов и эндоскопистов института и города Алматы с участием д.м.н., профессора ведущей российской клиники МЕДСИ Premuim Петра Щербакова. В ходе мастер-класса состоится презентация видеокапсульной эндоскопии – Smart Capsule нового поколения.

В 11.00 состоится пресс-тур для наглядной демонстрации текущих проблем ливневых канализаций города.

В 14.00 начнется международная конференция на тему: «Конституционные и международные аспекты утверждения верховенства права», посвященная 30-летию вступления Казахстана в ООН и 10-летию присоединения Казахстана к Венецианской комиссии Совета Европы. Международный форум будет транслироваться через You-tube канал по следующим ссылкам:

на казахском языке: https://www.youtube.com/watch?v=73PfpCffBMc

на русском языке: https://www.youtube.com/watch?v=mwCY9jehRhQ

на английском языке: https://www.youtube.com/watch?v=W35WptCHr4I