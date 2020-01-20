Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 января.

НУР-СУЛТАН





В 10.00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.





В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, на тему «Разъяснения основных норм закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования».





В 15.00 в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоится официальная церемония начала празднования 175-летнего юбилея великого мыслителя и поэта казахского народа Абая и концерт мастеров искусств Казахстана.





В 15.00 в пресс-центре Банка развития Казахстана состоится пресс-брифинг по случаю начала финансирования проекта строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в городе Шымкент.





В 15.00 в Центральном офисе РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» состоится отчетная встреча директора региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Джунусова Алмата Аскаровича с представителями строительного бизнеса столицы. В ходе совещания планируется обсуждение итогов проделанной работы РПП «Атамекен» в строительной отрасли за 2019 год.





АЛМАТЫ

В 11.00 в БЦ «Almaty Towers» Казахстанская фондовая биржа проводит пресс-конференцию, на которой будут представлены основные итоги деятельности KASE и статистическая информация о работе казахстанского биржевого рынка за 2019 год, а также планы по реализации Стратегии развития Биржи на 2020 год.





В 11.00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги «Қасірет пен Тағдыр» заслуженного деятеля Республики Казахстан, писательницы Сауле Досжан.

В 12.00 в городской клинической больнице №5 состоится выездная пресс-конференция Региональной службы коммуникаций города Алматы. Тема: «О ходе внедрения обязательного социального медицинского страхования».