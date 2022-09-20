20 Сентября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября.

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания — ход реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

В 9.30 в Международном финансовом центре «Астана» пройдет международный форум «Human Capital Days», посвященный вопросам рынка труда в Казахстане.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Международном выставочном центре «EXPO» состоится главное индустриальное событие Казахстана - Международная выставка обрабатывающей промышленности «Kazakhstan Industry Week 2022».

В 10.00 в Национальном центре рукописей и редких книг пройдет День открытых дверей в рамках реализации проекта «Архив и будущее поколение». Также будут организованы выставка «Письменное наследие Великой степи», литературный вечер в честь «Учителя нации Ахмета Байтурсынова», «Способ защиты бумажных повреждений посредством реставрационных работ», мастер-классы и традиционные игры.

В 19.00 Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открывает XXXII новый театральный сезон. Новый сезон по сложившейся традиции открывается постановкой «Абай» М.Ауэзова.

АЛМАТЫ

В 14.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная презентации образовательной платформы Mektep-online, на которой собрано около 4 тысяч видео-уроков по программе младшей, средней и старшей школы.