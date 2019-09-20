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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября

20 Сентября 2019 21:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 сентября.

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НУР-СУЛТАН

В 9.00 на площади перед ТРЦ «Хан шатыр» пройдет сельскохозяйственная ярмарка Актюбинской и Кызылординской областей

В 9.00 на территории столичного стадиона «Астана-Арена» пройдёт акция «TazaAstanaArena», в рамках которой планируются проведение уборки объекта перед проведением группового этапа Лиги Европы УЕФА и установка дополнительных мусорных баков

В 10.00 на велотреке «Сарыарка» пройдет гран-при по велосипедному спорту «Олимпийская надежда» среди детей дошкольного возраста. Ежегодно гран-при собирает 1000 зрителей и 280 участников

АЛМАТЫ

С 9.00 до 14.00 в Казахском НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, а также во всех государственных онкоорганизациях Казахстана состоится День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению онкогинекологических патологий (подозрения на рак шейки матки, рак яичников, рак эндометрия и др.)

В 16.00 возле проспекта Абая, 90, угол улицы Жарокова состоятся городские дебаты на тему: «Может ли город прожить без автомобилей и снизить углеродный след от транспорта?». В рамках мероприятия запланирован просмотр фильм шведского режиссера Фредрика Герттена «Велосипеды против машин»


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Багдат Хасенова

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