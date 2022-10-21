АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 октября.

АСТАНА

В 11:00 в здании Сената состоится заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» на тему «Независимость и пути создания нового и справедливого Казахстана». Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева пройдет экспертное обсуждение вопросов, касающихся общественно-политической, социальной и культурной жизни страны.

В 11:00 стартует официальная церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало строительства Национального парка «Бозок». В мероприятии примут участие министр культуры и спорта Даурен Абаев, представители научной интеллигенции, видные общественные деятели и т.д.

В 11:00 в Международной Тюркской академиипройдет презентация книг «550 казахских пословиц и поговорок (с фотографиями из наследия Иштвана Конгура Мандоки)» и «Хроника кунов с иллюстрациями».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Защита трудовых прав работников, в том числе соблюдение законодательства по безопасности и охране труда на предприятиях РК. Спикер: председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов.

В 14:00 в столичном Дворце «Жастар» начнется общегородская ярмарка вакансий.

В 15:00 в Hotel Radisson Astana НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Министерства информации и общественного развития проведет торжественную церемонию награждения победителей республиканской премии «Жомарт Жүрек» на соискание лучших меценатов и филантропов в сфере благотворительности.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О переходе к новой тарифной политике в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана». Спикеры: министр энергетики РК Болат Акчулаков, вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов.

В 19:00 в Ледовом дворце «Барыс-Арена» в рамках хоккейного матча между клубами «Барыс» (Астана) и «Металлург» (Магнитогорск) пройдет экологическая акция «Қар барысын сақтайық!» (Сохраним снежного барса!), организованная Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и хоккейным клубом «Барыс».





















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