Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 ноября.

С 8.30 до 10.30 в рамках Единого дня приема граждан министр торговли и интеграции Бахыт Султанов проводит прием граждан.

В 9.00 в рамках Единого дня приема граждан в здании Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК главой ведомства Бейбутом Атамкуловым будет проведен прием граждан.

В 9.00 в рамках проведения Единого дня приема граждан министр юстиции Марат Бекетаев проведет прием граждан в Департаменте юстиции г. Нур-Султан.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 в рамках дня приема граждан министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди будет проведен прием граждан.

В 11.00 в БЦ «Номад» встреча с Анар Рахимбаевой, соавтором общественного фонда «АНА ҮЙІ».

В 11.00 в БЦ «Ансар» состоится пресс-конференция Гражданского альянса Казахстана на тему «Итоги реализации проекта «Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО».

В 11.00 председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», депутат Мажилиса Парламента РК V созыва Талгат Ергалиев объявит об открытии филиала. Место проведения: Дом Министерств 10 подъезд.

В 11.00 состоится заседание Общественного Совета по противодействию коррупции при филиале партии «Nur Оtan» г.Нур-Султан (члены Совета – все представители гражданского общества). На совете выступят руководители столичных управлений: контроля и качества городской среды ; занятости и массового предпринимательства; по инвестициям и развитию предпринимательства и руководители департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан. Место проведения: улица Тауелсiздiк, 3. (рядом с МВД РК), каб. 33.

В 15.00 в 103 кабинете столичного акимата при поддержке Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан стартует пресс-конференция по профилактике травматизма зимой.

В 15.00 Агентство по противодействию коррупции проведет брифинг. Место проведения: ул. Сейфуллина, 37, 1 этаж, пресс-центр. Темы брифинга: Презентация нового образца служебного удостоверения сотрудников Агентства по противодействию коррупции; О пресечении вмешательств должностных лиц в предпринимательскую деятельность.

В 17.00 в университете «Туран» пройдет круглый стол на тему: «День итальянской кухни: Средиземноморская диета».

В 18.00 в «Astana Music Hall» при поддержке партии «Nur Otan» пройдет ежегодная торжественная церемония вручения общественной премии «Жан Шуақ».

АЛМАТЫ

В 09:30 в отеле Rixos Almaty состоится бизнес-завтрак «KASE day in Almaty» с потенциальными эмитентами - представителями крупнейших компаний г. Алматы и партнерами Биржи. Целью проведения данного мероприятия является информирование предпринимателей г. Алматы о возможностях привлечения финансирования через инструменты фондового рынка.

В 10.00 в отеле «KAZZHOL» состоится Заседание круглого стола: «Результаты проекта и программы «Сильные родители – сильные дети».

В 10.00 в зале им.Н.Даулетовой Национальной библиотеки республики Министерства культуры и спорта РК состоится круглый стол «Казахско-арабские взаимоотношения в письменных памятниках».

В 12.00 в гостинце Holiday Inn состоится Международная конференция «Microsoft EdVision 2019» - цифровая трансформация в образовании. В рамках конференции пройдет торжественное подписание Меморандума о Взаимопонимании компании Microsoft с Казахским национальным университетом (КазНУ) им. аль-Фараби о стратегическом партнерстве в области цифровой трансформации университета.

В 15.00 в American Space Almaty состоится мероприятие с участием Дженнифер Арнольд, номинанта премии «Эмми», писателя, продюсера и режиссера - семинар на тему «Выстраивание сцены».

СКО И АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

21-22 ноября члены Комитета Сената Парламента РК по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству посетят с рабочей поездкой Тайыншинский район СКО и город Щучинск.