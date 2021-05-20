Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в Национального музее Республики Казахстан состоится Республиканский научно-практический круглый стол на тему «Место и роль традиционного института шырақшы-хранителей святых мест в пространстве сакральной географии Казахстана» в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В 10.00 Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев проводит пресс-тур для журналистов и блогеров на территории столичной воздушной гавани.

Темы пресс-тура: о том, как работает приложение «Аshyq» в аэропорту Нурсултан Назарбаев; открытие услуги Fast track в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев; концепция развития Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев на 2021- 2025 годы; объявление конкурса среди казахстанских СМИ в честь 30-летия Независимости и 90-летия аэропорта.

В 11.00 состоится отчетная встреча министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина с населением. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz..

В 11.00 по случаю празднования 25-летия вуза в Евразийском национальном университете состоится ряд торжественных мероприятий с участием заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова, министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова и акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Весь ход событий будет транслироваться в прямом эфире на официальном Youtube-канале Евразийского национального университета.

В 12.00 - торжественная церемония открытия первой криогенной автомобильной заправочной станции на территории Республики Казахстан - совместный международный проект Казахстана, России и Китая. Во время мероприятия состоится дружественный телемост с городом Чунцина (Китай). Место проведения: с. Жибек-Жолы (Акмолинская обл., Аршалынский район). Место сбора: парковка отеля «Думан».

В 12.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги отчетной встречи перед населением министра по чрезвычайным ситуациям РК».Спикер: министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Карагандинской области в рамках поручения Главы Государства. Спикер: Аким Карагандинской области Женис Касымбек. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Карагандинской области в рамках поручения Главы государства. Спикер: аким Карагандинской области Женис Касымбек. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00 празднование 25-летия Евразийского национального университета завершится торжественным концертом «Университетім – мақтанышым!» с участием Президентского оркестра Службы государственной охраны РК и известных деятелей искусства.

В 15.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы на правобережье (ул. Бейбітшілік, 11) состоится круглый стол «Космические технологии на службе человечеству». Мероприятие организовано в рамках публичной программы на платформе открытой ранее международной выставки «Земля, поклонись человеку!».

В 15.00 начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием членов глав государств. Трансляция в «Қазмедиа орталығы».

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации проекта «Ashyq». Спикеры: заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Ержан, директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Есенбаев Бейбут. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.