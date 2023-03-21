20:00, 20 Март 2023 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 марта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 марта.
АСТАНА
В 12:00в Государственном академическом Казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева стартует Международный фестиваль «Жыршы-термешілер», организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.
В 13:00 на площадке столичного Дома дружбы праздничное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». В мероприятии примут участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, акимата города Астаны, послы дипломатических представительств, аккредитованных в РК, представители государственных органов, общественных организаций, члены столичной АНК, общественные деятели, а также жители и гости столицы.