АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 марта.

АСТАНА

В 12:00в Государственном академическом Казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева стартует Международный фестиваль «Жыршы-термешілер», организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

В 13:00 на площадке столичного Дома дружбы праздничное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». В мероприятии примут участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, акимата города Астаны, послы дипломатических представительств, аккредитованных в РК, представители государственных органов, общественных организаций, члены столичной АНК, общественные деятели, а также жители и гости столицы.