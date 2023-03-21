РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 20 Март 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 марта

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 марта.

    АСТАНА

    В 12:00в Государственном академическом Казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева стартует Международный фестиваль «Жыршы-термешілер», организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

    В 13:00 на площадке столичного Дома дружбы праздничное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». В мероприятии примут участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, акимата города Астаны, послы дипломатических представительств, аккредитованных в РК, представители государственных органов, общественных организаций, члены столичной АНК, общественные деятели, а также жители и гости столицы.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!