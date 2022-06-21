НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июня.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в Государственном военно-историческом музее ВС РК в канун 30-летия органов внутренних дел Республики Казахстан планируется открытие выставки, посвященной истории создания Министерства внутренних дел и Национальной гвардии РК.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Как проходит купальный сезон в стране?». Спикер - председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Центральном аппарате Народной партии Казахстана состоится круглый стол «Народной партии Казахстана» на тему: «Актуальные проблемы правовой и социальной защиты детей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями».

АЛМАТЫ

В 10.00 начнет работу Международный форум, посвященный вопросам параллельных финансовых расследований и борьбе с легализацией преступных доходов. Место проведения - ул. Байзакова, 303.

В 19.00 в кинотеатре Chaplin Mega Alma-Ata состоится закрытый показ фильма «Подсолнух» режиссера Эли Гильман. Фильм снят АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» по заказу Министерства культуры и спорта РК.