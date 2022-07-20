20 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 июля.

В 9.00 в отеле Wyndham Garden Astana состоится ІХ-й Казахстанский м еждународный форум птицеводов.

В 11.00 в Astana Hub пройдет пресс-конференция, посвященная конкурсу мастеров народного искусства, ремесленников и представителей креативных профессий.

В 11.00 по адресу Кабанбай батыра,19 блок B состоится заседание членов п одкомитета по вопросам управления коммерческой недвижимостью президиума НПП РК «Атамекен», в котором примут участие представители бизнес-сообщества и госорганы.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему: «О текущем состоянии функционирования и мерах по совершенствованию СЭЗ». Спикеры: председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, заместитель председателя правления АО «КЦИЭ «Qazindustry» Марат Бопазов, председатель правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» Асхат Кабашев, п редседатель правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік» Ерболат Сариев, заместитель председателя правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» Кайрат Каиркенов. Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 круглый стол по энергоэффективности в сфере коммерческой недвижимости (видеоконференция в ZOOM).