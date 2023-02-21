АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля.

АСТАНА

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг «Развитие системы образования города Астаны». Спикер:

Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии дошкольного образования». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 10:00 в здании Алматинского технологического университета состоится Всеобщий съезд предприятий легкой промышленности Казахстана, организованный двумя общественными объединениями: СРО (саморегулирующаяся организация) QazTextileIndustry и Ассоциацией предприятий легкой промышленности Казахстана.