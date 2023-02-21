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    20:00, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля.

    АСТАНА

    В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг «Развитие системы образования города Астаны». Спикер:

    Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии дошкольного образования». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 в здании Алматинского технологического университета состоится Всеобщий съезд предприятий легкой промышленности Казахстана, организованный двумя общественными объединениями: СРО (саморегулирующаяся организация) QazTextileIndustry и Ассоциацией предприятий легкой промышленности Казахстана.


    Теги:
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