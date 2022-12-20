Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря

20 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» (Туран, 59) пройдет показательный турнир по силовым видам спорта «ILYIN IRON CUP», инициатором и организатором которого выступил казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин.

В 10:00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК - пресс-конференция «О мерах, принимаемых органами государственных доходов в рамках борьбы с теневой экономикой». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 11:00 в управлении полиции Есильского района состоится пресс-конференция «Профилактика преступности среди несовершеннолетних. Работа ювенальной полиции в части профилактики детской преступности на территории Сарыаркинского района.

В 12:00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК начнется пресс-конференция «Об итогах Года детей». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК - пресс-конференция. «Об итогах работы Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК за 2022 год и задачах на 2023 год». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Национальной академической бибилиотеке РК пройдет вечер памяти, посвященный 90-летию народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, заслуженного культурного и общественного деятеля Шерхана Муртазы.

В 17:00 в технопарке IT-стартапов AstanaHub пройдет торжественное награждение финалистов шестого сезона молодежного инклюзивного проекта ITeachMe. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Шеврон», при поддержке Epam Kazakhstan.