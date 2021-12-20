Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 заседание Общественного совета города Нур-Султана. Ссылка на мероприятие.

В 14.30 в Нацинальной академической библиотеке будет представлена книга публициста, заслуженного деятеля Казахстана, депутата Сената Парламента Республики Казахстан Нурторе Жусупа «Жолыққан жандар».

В 17.00 Академия Абая ЕНУ им. Л. Н. Гумилева проводит отчетное мероприятие об итогах работы за год. Встреча пройдет с участием ректора ЕНУ, председателя Национального конгресса историков РК Ерлана Сыдыкова, директора Академии Абая Жандоса Аубакира, начальника отдела анализа и внешних литературных связей Института литературы и искусства им. М.О.Ауезова Светланы Ананьевой, исполнительного директора национального научно-практического центра ««Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова Ербола Тлешова, известных филологов Серика Негимова, Жангары Дадебаева, абаеведа Турсына Журтбая и других.



