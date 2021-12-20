+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря

20 Декабря 2021 20:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря.

Новости по теме
Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо
Как провести зимний досуг в Нур-Султане Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова открыл очередной сезон

НУР-СУЛТАН

В 10.00 заседание Общественного совета города Нур-Султана. Ссылка на мероприятие.

В 14.30 в Нацинальной академической библиотеке будет представлена книга публициста, заслуженного деятеля Казахстана, депутата Сената Парламента Республики Казахстан Нурторе Жусупа «Жолыққан жандар».

В 17.00 Академия Абая ЕНУ им. Л. Н. Гумилева проводит отчетное мероприятие об итогах работы за год. Встреча пройдет с участием ректора ЕНУ, председателя Национального конгресса историков РК Ерлана Сыдыкова, директора Академии Абая Жандоса Аубакира, начальника отдела анализа и внешних литературных связей Института литературы и искусства им. М.О.Ауезова Светланы Ананьевой, исполнительного директора национального научно-практического центра ««Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова Ербола Тлешова, известных филологов Серика Негимова, Жангары Дадебаева, абаеведа Турсына Журтбая и других.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова открыл очередной сезон
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
138 новорожденных актюбинцев получили подарочные наборы к 30-летию Независимости
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив