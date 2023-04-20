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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Апреля 2023, 20:50
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 апреля.

АСТАНА

В 11.00РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Комитета по делам архивов и управлению документацией Министерства культуры и спорта РК проводит Международный научно-познавательный круглый стол «История темных времен в рукописных данных».

В 11.00 в конференц-зале Мажилиса начнется расширенное собрание фракции партии AMANAT. Тема: «Обсуждение вопросов реализации Национального проекта «Комфортная школа» в рамках поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года».

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Об итогах отопительного периода».
Спикеры: начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны Еркин Отаргалымулы, председатель правления АО «Астана-Энергия» Нурлан Купешов. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 14.00 КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны проводит городскую ярмарку вакансий в Esil University для выпускников вузов и молодежи столицы.

В 14.00 начнется заседание Комитета по социально-культурному развитию на тему «О проводимой работе по формированию культуры нетерпимости к насилию в отношении женщин и детей». Мероприятие будет транслироваться на сайте Мажилиса.

В 15.00заседание Комитета по аграрным вопросам на тему «Механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей» (лизинг, льготное кредитование, в том числе на ВПР). Мероприятие будет транслироваться на сайте и YouTube канале Мажилиса.

В 16.00 в маслихате города Астаны состоится заседание постоянной комиссии Маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится ежегодный фестиваль «КІТАП шоу –2023», посвященный Всемирному дню книги и авторского права, который пройдет в рамках провозглашенной Организацией тюркских государств «2023 год - Год развития тюркской цивилизации».

В 11.00 на площадке Алматинской ТЭЦ-2 состоится заседание Общественного совета Фонда «Самрук-Қазына» под председательством Болата Жамишева, посвященное деятельности АО «Самрук Энерго».

В 12.00 в Казахстанском Пресс- клубе состоится пресс-конференция руководителя сектора Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК по противодействию всем видам насилия в отношении женщин и детей Айман Умаровой, представляющей интересы потерпевших по уголовным делам против половой неприкосновенности детей. Пресс-конференция пройдет при участии адвокатов, родителей и родственников пострадавших.


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