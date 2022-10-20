АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 октября.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 на площадке Дома дружбы с участием председателя и членов комитета по вопросам противодействия коррупции при Общественном совете города Астаны состоится совещание по рассмотрению итогов внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности столичного управления миграционной службы.

В 11:00 в конференц-зале Ассоциации застройщиков Казахстана пройдет конференция по обсуждению вопросов цифровизации в строительстве Республики Казахстан, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, НПП «Атамекен».

В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана». Спикер: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

В 16:00 в маслихате города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

В 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка «Мелодия Великой степи», посвященная 15-летию Академии художеств Республики Казахстан.