Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 октября
АСТАНА
В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.
В 11:00 на площадке Дома дружбы с участием председателя и членов комитета по вопросам противодействия коррупции при Общественном совете города Астаны состоится совещание по рассмотрению итогов внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности столичного управления миграционной службы.
В 11:00 в конференц-зале Ассоциации застройщиков Казахстана пройдет конференция по обсуждению вопросов цифровизации в строительстве Республики Казахстан, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, НПП «Атамекен».
В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана». Спикер: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
В 16:00 в маслихате города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.
В 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка «Мелодия Великой степи», посвященная 15-летию Академии художеств Республики Казахстан.