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    20:33, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 октября.

    АСТАНА

    В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00 на площадке Дома дружбы с участием председателя и членов комитета по вопросам противодействия коррупции при Общественном совете города Астаны состоится совещание по рассмотрению итогов внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности столичного управления миграционной службы.

    В 11:00 в конференц-зале Ассоциации застройщиков Казахстана пройдет конференция по обсуждению вопросов цифровизации в строительстве Республики Казахстан, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, НПП «Атамекен».

    В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании народу Казахстана». Спикер: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

    В 16:00 в маслихате города Астаны состоится заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

    В 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка «Мелодия Великой степи», посвященная 15-летию Академии художеств Республики Казахстан.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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