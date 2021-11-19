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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября
19 Ноября 2021 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября.
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НУР-СУЛТАН
В 17:30 на сцене концертного зала «Астана» пройдет концерт ансамбля танца «Салтанат».
Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия Независимости страны при поддержке Министерства культуры и спорта РК. В программе вечера творческий коллектив представит казахские народные танцы, танцы разных народов мира, а также новые постановки.
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