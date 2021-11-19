Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 17:30 на сцене концертного зала «Астана» пройдет концерт ансамбля танца «Салтанат».

Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия Независимости страны при поддержке Министерства культуры и спорта РК. В программе вечера творческий коллектив представит казахские народные танцы, танцы разных народов мира, а также новые постановки.