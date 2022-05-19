19 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в отеле Astana Marriott коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в республике проводит круглый стол «Культурно-креативное предпринимательство в рамках развития женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане».

В 9:30 в отеле Sheraton Nur-Sultan пройдет Международный правовой форум «Казахстанская сервисная модель работы полиции: перспективы и стратегия развития», который пройдет c участием министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова.

В 10:00 в «Зеленом поясе» города Нур-Султана будут проводиться пожарно-тактические учения «Тушение лесостепных пожаров». В ходе учений будет потушен условный пожар с имитацией огня. Личный состав гарнизона наглядно покажет насколько оперативно и качественно работает Служба пожаротушения. Тушение пожара будет производиться с помощью вертолета АО «Казавиаспас» при помощи вертикальной системы пожаротушения и подачей слива воды.

В 11:00 во Дворце Независимостисостоитсяоткрытие выставкиотечественных производителей «ULTTYQ ÓNIM».

В 11:00 в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова, в Национальной академической библиотеке РК пройдет круглый стол «Идеи Алаш в восстановлении статуса казахского языка и роль технологии «Ступенчатого комплексного обучения», организованный Институтом развития содержания образования и лабораторией Н.А. Оразахановой.

В 11:00 в конференц-зале АО «Астана-РЭК» (ул.Домалак ана, 9) состоится встреча министра энергетики РК Болата Акчулакова с населением города Нур-Султана. После встречи с населением в 12:00 в конференц-зале АО «Астана-РЭК» министр проведет пресс-конференцию для представителей СМИ.

В 12:00 в Музее энергии будущего NUR ALEM состоится открытие выставки «Жауһар жәдігер», организованной коллекционером-этнографом Бахаргуль Толеген.

В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О мерах по совершенствованию государственных закупок». Спикеры: вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, директор департамента законодательства государственных закупок Мурат Адилханов, заместитель директора департамента законодательства государственных закупок Ерлан Сеитов, и.о. заместителя председателя Комитета внутреннего государственного аудита Данияр Бакишев, управляющий директор АО «Центр электронных финансов» Айжан Каирбекова.

В 15:00 в зале заседаний городского акимата (улица Бейбитшилик, 11, каб. 221) состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие персональной выставки известного художника Мухтара Байбосына «Асыл мұра», посвященной личностям, заложившим основы казахской культуры XIX-XX веков.

В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится новый концерт симфонической музыки из цикла «Портреты композиторов». Концерт представит Казахский государственный симфонический оркестр.

АЛМАТЫ

В 13:30 в Almaty Management Universtity состоится форум «Bolashaq Business Forum VI: Startup Nation».

В 15:00 на платформе ZOOM пройдет онлайн-презентация Всемирного доклада ООН о состоянии водных ресурсов 2022 «Подземные воды: сделать невидимое видимым». Мероприятие организовано Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы при участии Центрально-Азиатской региональной сети по повышению потенциала в сфере водных ресурсов CAR@WAN.

ЩУЧИНСК

В 11:00 в Военном колледже имени Ш. Уалиханова Министерства обороны РК в рамках экскурсионного проекта «Тұңғыш» Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы состоится открытие выездной выставки «Воины Великой степи», посвященной 30-летию создания Вооруженных сил Республики Казахстан.