АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 марта.

АСТАНА

В 10:00 в Hilton Garden Inn Astana пройдет брифинг в информационном центре содействия международным наблюдателям.

В 11:00 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-брифинг о работе блока по поддержке молодых кандидатов «ЖАСТАР ҮНІ», созданного в преддверии внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихата известными молодыми телеведущими и лидерами общественного мнения.

В 16:00 на базе столичной войсковой части 19132 (Аэропорт-2), в преддверии празднования Наурыз мейрамы, пройдет торжественное мероприятие с участием министра обороны РК Р. Жаксылыкова, министра внутренних дел РК генерал-полковника полиции М. Ахметжанова и руководства Сил воздушной обороны.