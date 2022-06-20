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    20:00, 19 Июнь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июня.

    В 10:00 - совместное заседания палат Парламента РК.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О противодействии наркопреступности и профилактике наркомании».

    В 16:00 в зале заседаний городского маслихата пройдет заседание Общественного совета города Нур-Султана.

    В 19:00 в концертном зале «Астана» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана народный ансамбль «Вайнах» столичного Чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах» проведет сольный концерт.

    АЛМАТЫ

    В 07:40 с железнодорожного вокзала Алматы-2 отправится медицинский поезд «Саламатты Қазақстан».

    В 16:00 по адресу Розыбакиева, 227 Алматы менеджмент университет проводит гостевую лекцию от Аскара Акаева, первого президента Республики Кыргызстан.


    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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