НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июня.

В 10:00 - совместное заседания палат Парламента РК.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О противодействии наркопреступности и профилактике наркомании».

В 16:00 в зале заседаний городского маслихата пройдет заседание Общественного совета города Нур-Султана.

В 19:00 в концертном зале «Астана» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана народный ансамбль «Вайнах» столичного Чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах» проведет сольный концерт.

АЛМАТЫ

В 07:40 с железнодорожного вокзала Алматы-2 отправится медицинский поезд «Саламатты Қазақстан».

В 16:00 по адресу Розыбакиева, 227 Алматы менеджмент университет проводит гостевую лекцию от Аскара Акаева, первого президента Республики Кыргызстан.