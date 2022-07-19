Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля
19 Июля 2022 20:22

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля.

В 11.00 в пресс-центре партии «AMANAT» состоится пресс-конференция на тему: «Программа трансформации, проекты и планы в рамках модернизации молодежного крыла Жастар Рухы».

В 12.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «Об эпидемилогической ситуации в столице и вакцинации населения». Спикеры:

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова;

руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/.

В 19.30 в отеле Wyndham Garden Astana Союз птицеводов Казахстана проведет встречу за круглым столом Евразийской птицеводческой ассоциации, где встретятся руководители отрасли пяти стран.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июля
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля
Фильм о Жалантос-бахадуре снимут в Узбекистане - обзор зарубежной казахоязычной прессы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июля
Никаких оснований не вижу - вице-премьер Ералы Тугжанов о переименовании столицы
Пенсионный возраст, итоги январских событий и рост КВИ – обзор событий в РК за неделю
Аналитик МИА «Казинформ» награжден орденом «Құрмет»
Почему бы не пересмотреть - депутат о дате празднования Дня столицы
Популярное
1 Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах
2 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
3 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
4 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
5 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив