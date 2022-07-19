19 Июля 2022 20:22

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля.

В 11.00 в пресс-центре партии «AMANAT» состоится пресс-конференция на тему: «Программа трансформации, проекты и планы в рамках модернизации молодежного крыла Жастар Рухы».

В 12.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «Об эпидемилогической ситуации в столице и вакцинации населения». Спикеры:

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова;

руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/.

В 19.30 в отеле Wyndham Garden Astana Союз птицеводов Казахстана проведет встречу за круглым столом Евразийской птицеводческой ассоциации, где встретятся руководители отрасли пяти стран.