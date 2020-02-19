Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 в гостинице Park Inn by Radisson круглый стол по обсуждению вопросов маркировки товаров в рамках Евразийского экономического союза

В 11:00 в детской библиотеке Национальной академической библиотеки РК состоится встреча и презентация книг детского писателя Римы Абыкаевой

В 11:00 пройдет брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции

В 11:00 в Қазмедиа орталығы состоится открытие новой дискуссионной площадки «Азаматтық алаң» НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»

В 15:00 на базе АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) при участии министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова состоится совещание, в ходе которого министры подпишут меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках внедрения Национальной системы квалификаций

В 16:00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги поэта и переводчика Орынбая Жанайдарова «Абай. Стихи и поэмы»

В 16:00 в Национальном музее РК откроется выставка «Художники и Целиноград. Жизнь и город», посвященная Союзу художников г. Целинограда (1961-1997 годы) как одному из особых мест культурной памяти города

АЛМАТЫ

В 09:00 в отеле Doubletree by Hilton Almaty состоится форум «Women in Business». На форуме обсудят наиболее проблемные темы развития бизнес-среды, в том числе женского предпринимательства, экономической политики, отраслевой специализации, МСБ и другие.