Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 на площадке Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоится заседание по подведению итогов работы за 2019 год республиканского проекта «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында».

В 10.00 в столичном аэропорту будет организовано торжественное мероприятие в честь 5-миллионного пассажира.

В 10.00 в здании центрального аппарата партии «Nur Otan» состоится заседание комитета партийного контроля (КПК).

В 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК

В 10:00 в отеле Park Inn состоится Публичная презентация НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», где будут подведены итоги 2019 года.

В 12.00 во Дворце Независимости состоится II Заседание Национального совета общественного доверия с участием Президента РК.

В 15.00 состоится заседание МВК №501 по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

в 15:00 часов в МВД (ул. Тәуелсіздік, 1) состоится брифинг с участием руководства Департамента криминальной полиции МВД на тему: «Противодействие интернет-мошенничествам».

В 16.00 в СК «Даулет»торжественная церемония открытия Чемпионата Мира по қазақ күресі.

В 18.00 на территории Делового центра ЭКСПО пройдет торжественная церемония зажжения Главной елки страны.

АЛМАТЫ

В 10.00 в гостинице Shera Inn Hotel ОЮЛ «Союз кризисных центров» при поддержке Управления социального благосостояния города Алматы проводит круглый стол «Отбасы – бақыт мекені».

В 12.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему «Итоги проведения съезда Координационного Совета русских, казачьих и славянских организаций Казахстана».

В 15.00 в пресс-центре акимата города Алматы пройдет брифинг на тему «Подведение предварительных итогов в сфере предпринимательства и по реализации региональной программы «Almaty Business-2025».

В 15.00 по пешеходной стороне улицы Панфилова от проспекта Толе би дети из детских домов и школ-интернатов примут участие в Параде Аяз Балашек. Дети под руководством опытных аниматоров проведут три ярких флэшмоба и подарят прохожим около 2000 мандаринок и более 500 сладких подарков с добрыми пожеланиями в Новом году.

В 17.00 в магазине Grand Meloman состоится первая в Казахстане презентация книг Disney на казахском языке.