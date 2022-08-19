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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
19 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 на площади перед Столичным цирком начнется мирный санкционированный митинг «Астана - комфортный город для детей».

В 20:00 у главного входа столичного ТРЦ Green Mall (адрес: ул. Сыганак 17П) в рамках юбилейного турнира по смешанным единоборствам лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC пройдет взвешивание бойцов.

В 20:00 в Астана Арена - финальный матч футбольного проекта «Super bol».

АЛМАТЫ

В 14:00 Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы проведет открытый концерт в ущелье Аюсай. Коллектив музыкантов в полном составе будет играть, расположившись прямо на склоне гор, на территории, прилегающей к визит-центру Аюсай, а зрителями и слушателями их выступления смогут стать все посетители ущелья.


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