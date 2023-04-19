АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 апреля.

В 10.00начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10.00в Назарбаев Университете состоится международная конференция «Шахматы в образовании», организованная Казахстанской федерацией шахмат совместно с FIDE, для представителей министерств просвещения, науки и высшего образования, руководителей управления образования, директоров школ Казахстана.

В 10.00в Казахском национальном университете искусств в рамках празднования 25-летия Казахского национального университета искусств пройдет международный форум, посвященный 75-летию со дня рождения киноведа, педагога, основоположника профессионального киноведения Казахстана, кандидата искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Құрмет» Бауржана Рамазанулы Ногербека.

В 11.00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Дизайн-код магистральных городских улиц как инструмент улучшения архитектурного облика столицы». Спикеры: Серик Абдрахманов- заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», Гульшат Батчан - ведущий архитектор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

В 11.00состоится брифинг на тему «Профилактика, предупреждение краж имущества граждан из квартир, автомобилей и угонов на территории «Байконыр». Спикеры: начальник УП района «Байконыр» полковник полиции Марат Абиров.

В 15.00начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О развитии инклюзивного образования в стране». Спикеры: директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» МП РК Кудеринова Айгерим Мерекеевна; руководитель диагностико-консультативного отдела ННПЦ РСИО Ерсарина Алия Касымхановна; заместитель директора школы-гимназии № 83 им. Ибрая Алтынсарина Абылкасымова Назым Уйсембековна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, facebook.com/ortcomkz.

В 15.00в столичном Доме Дружбы в конференц-зале состоится круглый стол, приуроченный ко Дню Единства народа Казахстана на тему «Казахстан - Родина единства и мира».

В 17.00 в Национальном Научном Кардиохирургическом Центре пройдет премьерный показ документального фильма «На грани жизни» о донорстве и трансплантации органов в Казахстане.