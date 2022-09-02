НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября.

В 10.00 в конференц- зале Мажилиса Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе проводит презентацию новых законопроектов. Это проекты законов: «О Конституционном Суде Республики Казахстан», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О прокуратуре», «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». С сновными докладами выступят: вице-министр юстиции Алма Муканова и заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев. Наряду с депутатами в презентации примут участие национальные эксперты, представители министерств внутренних дел, национальной экономики, финансов, сельского хозяйства, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Высшего Судебного совета, Конституционного совета и другие. Предусматривается также онлайн трансляция заседания на сайте parlam.kz.

В 11.00 в БЦ «Эмеральд Тауэр» состоится брифинг по вопросам безопасности на дорогах республиканского значения, будет подведен промежуточный итог дорожно-строительного сезона и обсуждена подготовка к зимнему периоду.

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится международная выставка «Арба» творческой группы «TAMYR». Цель выставки – популяризация произведений современных художников творческой группы «TAMYR» в современном формате культурных ценностей и истории.

АЛМАТЫ

В 12.00 по адресу ул Назарбаева, 240 состоится церемония открытия мемориальной доски Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу, одному из основоположников телекоммуникационной отрасли Казахстана, выдающемуся деятелю связи.

Фото: pixel-shot.com







