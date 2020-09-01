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Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября

1 Сентября 2020 20:00
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Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября.

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В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке дня - меры по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК в режиме онлайн.

В 10:00 стартует очередной XXVI съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, на котором будут подведены итоги работы федерации за пять лет и определены приоритетные направления работы ФПРК на ближайшую пятилетку.

Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка в онлайн-формате, посвященная памяти заслуженного деятеля Республики Казахстан, академика Национальной академии наук Казахстана, профессора Нурлана Жумагуловича Батпенова.


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Ринат Дусумов

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