Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября.
В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке дня - меры по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года.
Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК в режиме онлайн.
В 10:00 стартует очередной XXVI съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, на котором будут подведены итоги работы федерации за пять лет и определены приоритетные направления работы ФПРК на ближайшую пятилетку.
Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube.
В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка в онлайн-формате, посвященная памяти заслуженного деятеля Республики Казахстан, академика Национальной академии наук Казахстана, профессора Нурлана Жумагуловича Батпенова.
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