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    20:00, 01 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября.

    АСТАНА

    В 8:00 в столичном Триатлон паркепройдут соревнования Оtbasy duatlon 2022, посвященные Году детей.

    В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

    В 15:00 во Дворце школьников имени аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5) состоится праздничный концерт из цикла «Этническая полифония», организованный Ассамблеей народа Казахстана города Астаны.

    АЛМАТЫ

    В 9:00 у ТРЦ MEGA Center Alma-Ata на улице Розыбакиева стартует городской велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour, посвященный продвижению устойчивого развития. Участие могут принятть все желающие старше 16 лет. Общая дистанция составляет 15 километров.


    Фото: rszaccountancy.co.uk



    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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