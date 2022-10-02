АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября.

АСТАНА

В 8:00 в столичном Триатлон паркепройдут соревнования Оtbasy duatlon 2022, посвященные Году детей.

В 9:00 - сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В 15:00 во Дворце школьников имени аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5) состоится праздничный концерт из цикла «Этническая полифония», организованный Ассамблеей народа Казахстана города Астаны.

АЛМАТЫ

В 9:00 у ТРЦ MEGA Center Alma-Ata на улице Розыбакиева стартует городской велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour, посвященный продвижению устойчивого развития. Участие могут принятть все желающие старше 16 лет. Общая дистанция составляет 15 километров.

Фото: rszaccountancy.co.uk







