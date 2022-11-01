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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

1 Ноября 2022, 20:30
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября
1 Ноября 2022, 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября.

В 10:00 в гостинице «Sheraton» в конференц-зале «Ballroom» пройдет правовой форум по вопросам противодействия торговле людьми в Казахстане.

В 11:00 в Назарбаев-центре состоится заседание международного научного круглого стола «Дипломатическая служба Республики Казахстан: историческое наследие и современность», посвященного 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными государствами.

В 16:00 в зале заседаний маслихата Астаны состоится заседание постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.


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