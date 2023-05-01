АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 мая.

АСТАНА

В 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке дня: водоснабжение городских и сельских населенных пунктов; реализация плана обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об отчетном гастрольном туре Казахского национального театра драмы имени М.Ауэзова».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Цифровые инструменты здравоохранения для населения».