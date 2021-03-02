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    19:10, 01 Март 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта.

    В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания -Основные направления развития АПК и реализация инвестиционных проектов; развитие первичной медико-санитарной помощи. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    В 11.20 брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: « О подготовке к паводковому периоду и профилактике пожаров в жилом секторе». Спикер: Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 12.30 брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Об актуальных вопросах среднего и высшего образования. Спикеры: Вице-министр образовании и науки РК Шолпан КАРИНОВА, вице-министр образовании и науки РК Мирас ДАУЛЕНОВ, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат КОБЕНОВА. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 15.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг на тему: «Пожарная безопасность в отопительный период». Спикер: Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султан в Facebook .


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