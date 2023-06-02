АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июня.

АСТАНА

В 9:00в Wyndham Garden Hotel Astana Министерство науки и высшего образования РК совместно с Генеральной ассамблеей CEENQA-2023 проводят отчетную встречу о ходе реализации и исполнения поручений Главы государства.

В 9:30 в Rixos President Astana состоится III Международный конгресс «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

В 10:00 в здании ООН - торжественное чествование лидера антитабачного общественного фонда «Темекісіз Қазақстан», движения за Казахстан, свободный от табачного дыма, Джамили Садыковой по поводу получения ею авторитетной премии ВОЗ.

В 11:00 в Мажилисе - расширенное собрание фракции партии AMANAT. Тема: обсуждение «Программы повышения доходов населения до 2029 года» в целях реализации Предвыборной программы партии «AMANAT» «Халықпен бірге!» на 2023-2027 годы.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» начнется онлайн-брифинг «Комплексное транспортное развитие города». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 11:00 в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится республиканский форум патриотов Казахстана.

В 11:00 в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой - мастер-класс «Танцевальная уличная культура» по хореографическому искусству в рамках проекта «Детская филармония».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «О социально-экономическом развитии Мангистауской области». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12.45 в «Rixos President Astana» пройдет Международная конференция «Устойчивая энергетика в Казахстане: перспективы и вызовы» в рамках Дней устойчивой энергетики ЕС – Казахстан.

В 16:00 - публичные слушания маслихата города Астаны «О проводимой работе по реализации программы «Доступные и комфортные общественные туалеты - культурное лицо столицы». Публичные слушания пройдут в режиме онлайн в аккаунте маслихата в Facebook.

В 16:30 БЦ «Сыганак» на площадке АО «ЦРТР» состоится семинар для представителей СМИ с участием вице-министра труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыковой по темам: «Социальная поддержка семей с детьми и лиц с инвалидностью», «Новеллы Социального кодекса РК: пенсионное обеспечение населения».

В 19:00 в отеле Hilton Astana в рамках конгресса Astana Mining & Metallurgy (АММ) пройдет ежегодный конкурс «Золотой Гефест».

АЛМАТЫ