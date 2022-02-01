Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.
В 11.00 в онлайн режиме проводится заседание Общественного совета города Нур-Султан.
В 12.30 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Итоги оценки образовательных программ вузов 2021 года
Спикеры: Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК Гулзат Кобенова, заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Олжас Ордабаев; президент университета Нархоз Мирас Дауленов, инженер АО «ПетроКазахстан» Мейрам Есимхан. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
- Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
- Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате
- Более 100 операций на глазах сделали за год жителям Карагандинской области
- Сколько займов предоставлено по программе «7-20-25» - Нацбанк РК
- Фейк: Хан Бату жил 275 лет
- 1,1 млн казахстанцев получили соцвыплаты из ГФСС в прошлом году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана