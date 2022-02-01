Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.

В 11.00 в онлайн режиме проводится заседание Общественного совета города Нур-Султан.

В 12.30 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Итоги оценки образовательных программ вузов 2021 года

Спикеры: Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК Гулзат Кобенова, заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Олжас Ордабаев; президент университета Нархоз Мирас Дауленов, инженер АО «ПетроКазахстан» Мейрам Есимхан. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.