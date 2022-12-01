Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 декабря

1 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 декабря.

АСТАНА

В 10:00 - Правительственный час «Доступная и эффективная система здравоохранения» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В 10:00 в отеле «Рэдиссон» начнется конференция «Почва - источник продовольствия». Ведущие международные эксперты обсудят вопросы предотвращения процессов деградации почв и необходимости их поэтапного восстановления, а также озвучат свои пути решения существующих проблем.

В 10:00 на площадке Казпатента состоится круглый стол «Актуальность правовой охраны инноваций в области агропромышленности и их коммерциализация. Вступление Казахстана в УПОВ (UPOV)».

В 10:00 - брейншторминг по обсуждению темы: «ОСИ проблемы и решения» с участием главы МЦРИАП Багдата Мусина.

В 10:30в Национальном музее РК при поддержке благотворительного фонда «Дара» пройдет презентация проекта «Доступный музей: культурное наследие для всех» для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В 11:00в бизнес-центре «Avenue» - очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева.

В 11:00 на железнодорожном вокзале «Нурлы жол» Главной транспортной прокуратурой проводится круглый стол по разъяснению Конституционного закона РК «О прокуратуре».

В 14:00- международная конференция «Институциональная открытость Парламента Республики Казахстан для общества» организованная ФРПК в партнерстве с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан, USAID, Internews и Офиса программ ОБСЕ в Астане при поддержке Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан в рамках проекта «Институциональная открытость законодательного органа (Парламента РК) для общества».

В 15:00АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения РК проведет онлайн-конференцию «Второй Национальный доклад о рынке труда Казахстана».

АЛМАТЫ

В 9:00 в Центральном государственном музее РК ОФ «Центр декоративно-прикладного искусства «Бахыт» совместно с Центральным государственным музеем РК проводят очередную ярмарку ремесленников Центральной Азии «Восточный караван».