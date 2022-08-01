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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа
1 Августа 2022 21:20

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 начнется заседание Правительства РК. На повестке заседания:

• Санитарно-эпидемиологическая ситуация;

• Ход реализации Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Трансляция будет доступна на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, а также на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.

В 10.30 состоится круглый стол, который организует Зерновой союз Казахстана для журналистов. Место проведения: отель «Жумбактас»




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