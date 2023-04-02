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    20:45, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 апреля

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 апреля.

    В 14:00 в «Конгресс-центре» во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма Корпоративный фонд «Болашақ» проводит традиционную мотивационную встречу родителей особенных детей «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей».

    В 18:00 в ресторане «Portofino»пройдет ежегодный Казахстанский показ мод «Runway Show Kz - 2023» с участием отечественных дизайнеров, предпринимателей и представителей шоу-бизнеса. Продюсером показа является основатель продюсерского центра «GM Media», дизайнер и действующая модель Джиа Мынбаева. Официальный партнер – салон верхней одежды «Тері Сарйы».


    Теги:
    СМИ Астана Анонс Казинформа
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