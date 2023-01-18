Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 января

18 Января 2023, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 января.

АСТАНА

В 09:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва.

В 09:30 - заседание Сената Парламента Республики Казахстан.

В 11:00 в управлении полиции Есильского района города Астаны состоится брифинг, организованный управлением дознания департамента полиции города Астаны. Тема: «Особенности расследования уголовных дел, связанных с незаконным употреблением, ношением, хранением наркотических средств и их прекурсоров». Спикер: старший дознаватель управления дознания ДП г.Астаны подполковник полиции Данияр Нарымбаев.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах чемпионата мира по шахматам и планах Казахстанской федерации шахмат на 2023 год». Спикеры: вице-президент РОО «Казахстанская шахматная федерация» Дармен Садвакасов, исполнительный директор РОО «Казахстанская шахматная федерация» Гульмира Даулетова, двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева.

В 15:00 в Astana hub состоится встреча с уникальными людьми в проекте «Creative табыс тарихы» (История успехов талантов). В конце встречи пройдет премьера документального фильма «The documentary of Killa Kolya».

Фото: home-of-energy.com