18 Сентября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Hilton Garden Inn пройдет пресс-конференция, посвященная поддержке казахстанского несырьевого экспорта. В пресс-конференции примут участие представители Министерства торговли и интеграции РК, Международного торгового центра, Европейского союза и единого оператора мер господдержки экспортеров АО «QazTrade».

В 11:00 в формате онлайн-трансляции начнется брифинг «Меры профилактики заведомо ложного акта терроризма».

В 11:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоится пресс-конференция «Реализация программы «Береги жизнь».

АЛМАТЫ

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе - пресс-конференция «Лига потребителей Казахстана: растут цены растет и контрафакт».

Фото: home-of-energy.com