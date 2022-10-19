АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 октября.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в отеле Hilton Astana состоится круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», (KGIR-2022).

В 10:00 в зале заседаний маслихата города Астаны пройдет заседание постоянной комиссии маслихата по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «19 октября - День спасателя». Спикер: первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев.

В 15:00 начнется брифинг, организованный управлением миграционной службы департамента полиции города Астаны. Тема: «О государственных услугах, оказываемых гражданам Республики Казахстан миграционной службой ДП Астаны».

В 15:00 в конференц-зале Дома дружбы стартует международная научно-практическая конференция на тему «25 октября – начало Независимости», приуроченная ко Дню Республики.

В 16:00 в Мажилисе запланирована презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения».

АЛМАТЫ

В 10:00 в Библиотеке имени аль-Фараби Казахского национального университета имени аль-Фараби пройдет презентация юбилейной книги, посвященной 30-летию дипломатических отношений между РК и КНР «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества».

В 10:00 в Архиве Президента Республики Казахстан под эгидой Международного совета архивов откроется I Международный конгресс архивистов «Открытому обществу – открытый архив».