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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

18 Ноября 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Туркестанской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

На 16:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Атырауской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

АЛМАТЫ

В 09:00 на базе филиала «Научно-практический Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» (НПЦСЭЭиМ) РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК планируется проведение круглого стола межведомственной координационной группы МЗ РК по надзору за антимикробной резистентностью с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 15:00 в Национальном университете им. аль-Фараби состоится международная научно-практическая конференция на тему «30 лет независимости Казахстана – правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания».


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#Нур-Султан   #Алматы  
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