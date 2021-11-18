Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Туркестанской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.

На 16:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Атырауской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

АЛМАТЫ

В 09:00 на базе филиала «Научно-практический Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» (НПЦСЭЭиМ) РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК планируется проведение круглого стола межведомственной координационной группы МЗ РК по надзору за антимикробной резистентностью с участием представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 15:00 в Национальном университете им. аль-Фараби состоится международная научно-практическая конференция на тему «30 лет независимости Казахстана – правовая модель Нурсултана Назарбаева как основа политической стабильности и экономического процветания».