АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая.

АСТАНА

В 10:00в Доме профсоюзовпройдетIII заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии, в работе которого примут участие профлидеры национальных профцентров государств – членов СПСЦА - Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители профсоюзов Азербайджана, Туркменистана и Турции.

В 11:00 в Паралимпийском тренировочном центре стартуют соревнования по пара пауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана.

В 11:00 в «Қазақконцерт» начнется круглый стол ко Дню работников культуры и искусства, в котором примут участие представители государственных органов, руководители управлении культуры, центров развития народного творчества областей и городов республиканского значения и региональных филармонии.

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «Реализация проектов в сфере обрабатывающей промышленности».

В 12:00 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Финансирование и объемы медицинской помощи в рамках ОСМС». Спикеры: вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов.

В 15:00 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Новая карта Казахстана». Спикеры: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, заместитель председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Мирас Ашимов.

В 19:00 в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоится гала-концерт, посвященный Дню работников культуры и искусства.

АЛМАТЫ

В 10:00на площади «Арбат»казахстанские школьники присоединятся к Республиканскому флешмобу «Моя школа против буллинга!». Ожидается, что одновременно в нем примут участие свыше 200 тыс. школьников страны, которые станцуют под единую мелодию.

В 13:00 во дворце «Бакшасарай» состоится первый международный форум «Безопасность и риски. Глобальные вызовы. Возможности их предупреждения». Цель форума - повысить эффективность системы общественного здравоохранения через обмен опытом между медицинскими специалистами из разных стран и поиск наиболее оптимальных решений в области отраслевой безопасности и рисков, в том числе при ЧС – пандемии, землетрясении, а также в вопросе индустриализации.

В 14:00 в БЦ «Нурлы Тау» начнется специальная пресс-конференция в поддержку предстоящих Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай) и проведения любительского забега «Fun Run» («Веселые гонки») для детей и юношей.