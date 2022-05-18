18 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в отеле «Рэдисон» пройдет совместный семинар Министерства финансов РК и Всемирного банка по обсуждению реформ в сфере закупок Казахстана.

В 10:00 в Astana Hubв рамках эко-кампании StopMusor Ассоциация экологических организаций Казахстана организовывает информационно-обучающую площадку для молодежи, активистов столицы.

В 10:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О состоянии и развитии геологической отрасли Казахстана и создании национальной геологической службы». Спикеры: председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев; генеральный директор ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ» Жанат Карибаев.

В 11:00 в пресс-центре партии «AMANAT» состоится пресс-конференция на тему: «Презентация проекта партии «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельских жителей в рамках реализации Комплексного плана Правительства «Программа повышения доходов населения до 2025 года»».

В 11:00 в Медицинском университете Астана (ул. Бейбитшилик 49/A) при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан пройдет международная конференция: «Сестринское образование, исследования и практика в Казахстане: инвестиции в будущее сестринского дела».

В 14:00 в бизнес-центре «Абат» Инновационный кластер Назарбаев Университета дочернее предприятие АОО «Назарбаев Университет» проводит Демо день программы NURIS hardware challenge.

В 15:00 в пресс-центре партии «AMANAT» состоится пресс-конференция на тему: «Открытие международного женского хоккейного лагеря в рамках социального проекта «Академия женского хоккея».

АЛМАТЫ

В 10:30 в отеле The Ritz-Carlton Институт мировой экономики и политики проводит круглый стол на тему «Реформы Президента Касым-Жомарта Токаева: будущее политической системы Казахстана».