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    20:19, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

    В 14.00 в ТРЦ MEGA Silk Way Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» совместно с Представительством Россотрудничества проводит уникальную выставку «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград».

    В 15.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Туркестанской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Туркестанской области Шукеев Умирзак Естаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


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    СМИ Анонс Казинформа
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