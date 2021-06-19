НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июня.

В 14.00 в ТРЦ MEGA Silk Way Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» совместно с Представительством Россотрудничества проводит уникальную выставку «Воины-казахстанцы в битве за Сталинград».

В 15.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Туркестанской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Туркестанской области Шукеев Умирзак Естаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.