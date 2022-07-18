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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля
18 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» представляет анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 июля.

В 11.00 в офисе Народной партии Казахстана пройдет пресс-конференция по вопросам лицензирования частных детских садов, ваучерному финансированию.

В 11.00 в БЦ «Avenue» состоится очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Нур-Султан об увеличении числа платных парковочных мест.

В 12.00 Народная партия Казахстана приглашает на пресс-конференцию, посвященную вопросу регулирования численности сайги.

В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе исполнения поручений Главы государства». Спикеры: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Брекешев Сериккали Амангалиевич; вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Момышев Талгат Амангельдиевич; председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Кылышбаев Нурлан Наурызович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.






Фото: pixel-shot.com

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