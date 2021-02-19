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    20:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:30 в здании Генеральной прокуратуры будут презентованы цифровые проекты для СМИ.

    В 10:00 состоится заседание коллегии Министерства финансов РК «Об итогах деятельности Министерства финансов Республики Казахстан за 2020 год и задачах на 2021 год». Ссылка на прямую трансляцию: https://youtube.com/user/minfingovkz .

    В 10:00 в главном корпусе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева начнется республиканская конференция, посвященная выдающемуся ученому Салыку Зиманову и открытию именной аудитории академика.

    В 12:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг «Вакцинация против COVID-19 в столице - итоги за 2 недели». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султан в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/.

    В 15:00 - международная онлайн-конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность». Ее организаторами выступают Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане при поддержке Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

    В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие персональной выставки «Дорога в детство» государственного и политического деятеля Республики Казахстан, заслуженного работника Казахстана, обладателя орденов «Парасат» и «Барыс» III степени, президента Ассоциации выпускников Казахского национального педагогического университета имени Абая, Почетного профессора Тулеубека Мукашева.

    В 16:30 - брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Использование пенсионных накоплений на медицинские услуги. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    АЛМАТЫ

    В 15:00 в офисе Палаты предпринимателей города Алматы состоится круглый стол с субъектами бизнеса в сфере общественного питания города Алматы. К мероприятию можно подключиться в режиме видео-конференцсвязи (посредством ZOOM).


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