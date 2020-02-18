Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 9.30 в отеле Park Inn состоится семинар по регулированию химических веществ и обсуждению изменений и дополнений в Экологический кодекс РК по вопросам безопасного обращения с химическими веществами.

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в центральном концертном зале «Қазақстан» состоится презентация нового «Республиканского центра концертно-гастрольной деятельности государственных концертных организаций» с участием Министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой.

В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция по итогам реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и задачах на 2020 год.

В 15.00 в Astana IT University состоится расширенное заседание Коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В 15.00 в государственном архиве пройдет интеллектуальная викторина и конкурс чтецов «Абай – 2020», посвящённая 175-летию великого мыслителя Абая.

В 16.00 в зале торгов биржи МФЦА пройдет сессия «Использование привилегий МФЦА для построения успешного бизнеса».

В 16.00 состоится очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством вице - министра юстиции РК Натальи Пан с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

АЛМАТЫ

В 10.00 в многофункциональном комплексе Halyk arena состоится отчетная встреча акима г. Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями города.

В 15.00 в университете «Туран» состоится расширенное заседание комиссии №7 Общественного совета г. Алматы «по вопросам законности и правопорядка».

В 15.00 в зале имени Н. Даулетовой Национальной библиотеки Республики Казахстан состоится презентация книги ученого-исследователя, издателя Мухтара Казыбека «Ғалам таныған ғұлама», «Турар Рыскулов», «Қойбек би».

В 17.30 в галерее «Arte» ГАТОБ имени Абая состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра «Астана Балет» в г. Алматы. Гастроли творческого коллектива состоятся в рамках празднования 175-летия Абая.





Автор: Махаббат Сыздыкова