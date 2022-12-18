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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 декабря

18 Декабря 2022, 21:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 декабря.

АСТАНА

В 11:00совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан.

АЛМАТЫ

В 19:00 в кинотеатре Chaplin MEGA Alma-Ata пресс-показ художественного фильма «Жамбыл. Новая эра».


Фото: home-of-energy.com


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