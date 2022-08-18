18 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа.

НУР-СУЛТАН

В 9:30 в Rixos President Astana пройдет пленарная сессия первого Центрально-Азиатского Форума волонтеров. Организатор - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 10:00 в КИСИ при Президенте РК состоится первое заседание Казахстанско-азербайджанского экспертного совета. Мероприятие пройдет накануне предстоящего визита Президента Республики Казахстан в Азербайджан.

В 11:00 в столичном Доме дружбы (пр. Б. Момышулы, 24/9) в рамках Года детей Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султана проводит республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах, принимаемых в сфере физической культуры и спорта». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 15:00 - пресс-мероприятие, посвященное выставке-ярмарке детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», на площадке Международного выставочного центра EXPO.

В 15:00 на территории Индустриального парка №1 СЭЗ «Астана – Новый город» пройдет торжественное открытие завода по производству лакокрасочной продукции.

В 15:00 на онлайн-площадке ZOOM состоится Региональный форум южных областей «Поиск и реализация подходов расширения экономических возможностей сельских женщин».

В 15:00 в БЦ «Алтын орда» Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках разрабатываемого проекта нового Водного кодекса проведет общественное обсуждение анализа регуляторного воздействия по введению государственного надзора в области охраны и использования водного фонда.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства казахского народа «Традиции и время».

АЛМАТЫ

В 11:00 на площадке KASE в рамках проекта «День эмитента» пройдет онлайн-встреча с главным финансовым директором АО «Казахтелеком» Людмилой Атамуратовой. Она представит итоги деятельности крупнейшего телеком-оператора страны за 1 полугодие 2022 года.

В 14:00 состоится пресс-брифинг АО «НАК «Казатомпром», посвященный результатам деятельности компании за первое полугодие 2022 года. Пресс-брифинг пройдет в формате онлайн на платформе Zoom Meetings.

В 15:00 на площадке перед центральным входом в Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» управление городской мобильности приглашает на открытие социального мероприятия – Школы вождения электросамокатов.

Фото: www.istockphoto.com

