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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа

18 Августа 2021 20:10
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа.

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В 11:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пленарная сессия Республиканской августовской конференции педагогов «Образование и наука – залог устойчивого развития страны».

Ссылки на трансляцию:

https://www.facebook.com/bilimjanegylym

https://youtube.com/channel/UCj50gtGjP2EEsM_EJIqu7cA

https://instagram.com/aimagambetov?utm_medium=copy_link

В 16.30 пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «О разъяснении новых норм в законодательстве, регулирующих общественные отношения в области промышленной безопасности».

Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz

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