Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа.
В 11:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пленарная сессия Республиканской августовской конференции педагогов «Образование и наука – залог устойчивого развития страны».
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В 16.30 пресс-конференция Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Тема: «О разъяснении новых норм в законодательстве, регулирующих общественные отношения в области промышленной безопасности».
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