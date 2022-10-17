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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
17 Октября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.

АСТАНА

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - развитие электроэнергетической отрасли, профилактика бытового насилия.

В 10:00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдет презентация книги, посвященной 80-летию К. Жетписбаева, премьера спектакля «Бала мерген».

В 12:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проводимой работе по обеспечению дорожной безопасности». Спикер: заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

В 18:00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева стартует церемония открытия XXVIIІ республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, посвященного 100-летию Шолпан Жандарбековой.


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