НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Об итогах правоприменительной деятельности за 9 месяцев в сфере дорожного движения».

В 18:30 в кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka (ТЦ «Сарыарка», пр. Туран, 24) состоится премьерный показ художественного фильма «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова.