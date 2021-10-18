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    19:00, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Об итогах правоприменительной деятельности за 9 месяцев в сфере дорожного движения».

    В 18:30 в кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka (ТЦ «Сарыарка», пр. Туран, 24) состоится премьерный показ художественного фильма «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова.


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