19:00, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.
В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «Об итогах правоприменительной деятельности за 9 месяцев в сфере дорожного движения».
В 18:30 в кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka (ТЦ «Сарыарка», пр. Туран, 24) состоится премьерный показ художественного фильма «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова.